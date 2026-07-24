В Норвегии оценили эскалацию конфликта на Украине из-за действий западных союзников киевского режима.

В настоящее время Москва внимательно отслеживает действия стран коллективного Запада, направленные против российской национальной безопасности. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала журналиста Эндрю Наполитано. Иностранный аналитик пояснил, что власти из Кремля четко дали понять недружественным государствам, что прекрасно видят то, как европейские представители открыто и публично хвастаются тем, сколько денежных средств они вкладывают в производство ракет большой дальности и БПЛА для Вооруженных сил Украины.

Их цель — атаковать все глубже и глубже внутри России ради поражения ее экономической и военной инфраструктуры и ослабления. Все это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

По словам профессора из Норвегии, коллективный Запад таким образом все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с Россией.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom