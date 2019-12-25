Гленн Дизен оценил последствия увольнения Александр Сырского с должности главкома ВСУ.

Отставки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского может быть недостаточно для преодоления кризиса действующей власти на украинской территории. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети.

Сырский был отправлен в отставку Зеленским после протестов. Однако Федоров не был восстановлен в должности министра обороны. Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать его все более нелегитимное правительство? Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Во вторник, 21 июля, лидер киевского режима Владимир Зеленский объявил общественности об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ. На его место назначен Михаил Драпатый. Ранее в стране в очередной раз сменилось национальное правительство. На прошлой неделе Верховная Рада (местный парламент) отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней с рабочих мест ушел ввесь кабинет министров.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen