В Московском районе начали строить путепровод над железной дорогой

На севере города возводится развязка магистрали М-32 у "Лахта Центра" — длина путепровода 900 метров, завершение к 2029 году.

В Московском районе началось строительство путепровода над железной дорогой в створе Порховской улицы. Работы в составе двухуровневой развязки ведёт АО "АБЗ-Дорстрой", сообщили в КРТИ. Специалисты уже приступили к возведению опор, завершено переустройство сетей водоснабжения и водоотведения, продолжаются переносы связи, электричества, газа и железнодорожных коммуникаций. Параллельно строят дождевую канализацию и собирают пролётные конструкции.

Протяжённость путепровода составит около 100 метров, общая длина объекта с подходами — 1,48 км. Движение организуют по 2–4 полосам, предусмотрены тротуар шириной 3 метра и велодорожка. Площадь благоустройства превысит 15 тыс. кв. метров.

Развязка ликвидирует железнодорожный переезд и обеспечит безопасный проезд для автомобилистов. Путепровод рассчитан на 12,5 тыс. машин в сутки. Объект предназначен для жилого комплекса "Московский" (более 3,5 тыс. квартир), жители которого жаловались на отсутствие транспортной доступности. Сумма контракта — 4,7 млрд рублей, разрешение на строительство действует до 29 июня 2028 года.

Аналогичные проекты уже реализованы в Колпинском районе, два путепровода строятся в составе Южной широтной магистрали в Пушкинском районе.

Фото: КРТИ