На Литейном мосту ограничат движение до конца апреля 2027 года

Ремонт перил на Литейном мосту продлится почти год.

В центре Петербурга завершается ремонт дороги на Литейном мосту, но ограничения движения останутся как минимум до весны. С 14 августа 2026 года по 26 апреля 2027 года на мосту будут реставрировать историческое перильное ограждение, сообщила ГАТИ. Чугунные решётки восстанавливают и заменяют утраченные элементы. Также обновят асфальтобетонное покрытие и тротуары.

Кроме того, новые ограничения вводятся в трёх районах. В Адмиралтейском районе с 14 по 16 августа закроют сквозное движение по Дровяному переулку от улицы Союза Печатников до Витебской улицы. В Калининском районе 14 августа перекроют Печорскую и Амурскую улицы у проспекта Непокорённых. В Петродворцовом районе в Ломоносове с 14 августа по 11 октября ограничат движение по Привокзальной улице и площади.

Фото: ГАТИ Петербурга