В Смольном покажут фотографии субкультуры La Sape из Конго

В Смольном открылась выставка "Конго. Праздник каждый день".

В Смольном открылась выставка "Конго. Праздник каждый день", приуроченная к Дню независимости Республики Конго. Экспозицию организовал комитет по внешним связям Петербурга.

Основой выставки стала серия фотографий "Sapeur de Bacongo" современного конголезского автора Бодуэна Муанда. Проект посвящён Браззавилю и культуре сапёров — представителей субкультуры La Sape, для которых элегантная одежда стала способом выражения достоинства и свободы.

На снимках Муанда столица Конго предстаёт ярким городом, где традиции переплетаются с модой и искусством. Автор родился в Браззавиле и много лет документирует жизнь города, исследуя темы идентичности, памяти и современной африканской культуры.

Ранее на Piter.TV: в Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ.

Фото: pxhere