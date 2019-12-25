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В Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ
Сегодня, 16:19
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В Ратной палате заработала выставка, посвященная 330-летию ВМФ

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Один из ключевых экспонатов – офицерская сабля, принадлежавшая Александру III.

В Ратной палате в Пушкине открылась выставка "Флот России в Великой войне", которая посвящена 330-летию Российского военно-морского флота. В рамках экспозиции представили свыше 300 предметов: в частности, это фотографии и архивные документы, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Один из ключевых экспонатов – офицерская сабля, принадлежавшая Александру III. До этого ее никогда не показывали публике. А еще посетители узнают об истории и руководстве отечественного флота, кораблестроении и обмундировании офицеров. 

Приезжайте в Царское Село всей семьей. Выставка, которая продлится до 8 ноября, будет интересна и детям, и взрослым.

Борис Пиотровский, вице-губернатор 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте прошли главные торжества ко Дню ВМФ. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: вмф, выставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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