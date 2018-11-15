Историческое здание Офицерской воздухоплавательной школы выставлено на торги по программе "Рубль за метр"

Здание неразрывно связано с историей становления российской авиации.

Исторический корпус Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице, 7, литера Р, включен в программу "Рубль за метр". Прием заявок от потенциальных арендаторов начнется 18 августа, сообщает пресс-служба Смольного.

Трехэтажное здание площадью 878,5 квадратного метра является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1896 году по проекту военного инженера Николая Архангельского, а в 1911 году перестроено архитектором Владимиром фон Реймерсом.

Торги за право аренды здания назначены на 16 сентября. Условия программы предполагают строгую последовательность действий: в течение двух лет победитель обязан разработать и согласовать проект научной реставрации. На проведение самих восстановительных работ отводится еще пять лет, и только после полного завершения реставрации арендная плата составит символический один рубль за квадратный метр в год.

Здание неразрывно связано с историей становления российской авиации. Учебный воздухоплавательный парк и школа на Волковом поле стали колыбелью для многих выдающихся покорителей неба, среди которых Александр Кованько, Петр Нестеров и Ян Нагурский. Именно здесь испытывали первые дирижабли и отрабатывали приемы воздушного боя. В годы Великой Отечественной войны помещения бывшей школы использовались как цех для ремонта авиационных двигателей и знаменитых реактивных минометов "Катюша".

Ранее мы сообщили о том, что дачу Р. Павлова в Сестрорецке восстанавливают в рамках программы "Рубль за метр".

Фото: Правительство Петербурга