Дачу Р. Павлова в Сестрорецке восстанавливают в рамках программы "Рубль за метр"

Инвестор уже выполнил наиболее сложные скрытые этапы.

В Курортном районе Петербурга стартовали практические работы по сохранению объекта культурного наследия – Дачи Р. Павлова на Советском проспекте в Сестрорецке. Памятник деревянного зодчества в стиле северного модерна, который долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, буквально обретает вторую жизнь благодаря реализации городской программы льготной аренды "Рубль за метр". Проект "Единой России" "Историческая память" объединяет усилия государства и частного бизнеса для спасения исторического облика Петербурга, сообшает пресс-служба Смольного.

Здание было передано частному инвестору (индивидуальному предпринимателю) в январе 2025 года по итогам аукциона. В рамках контракта арендатор обязался полностью восстановить памятник в его дореволюционном виде в течение семи лет. В том же году была успешно согласована вся необходимая научно-проектная документация и получено официальное разрешение на проведение реставрационных работ.

Инвестор уже выполнил наиболее сложные скрытые этапы: полностью восстановлен исторический фундамент, укреплены и отреставрированы деревянные стены, завершена реконструкция крыши (осталось лишь финальное покрытие металлом), подготовлены к установке аутентичные окна с наличниками.

Суть программы заключается в том, что город передаёт аварийные памятники в аренду на 49 лет. Пока идут работы, инвестор платит рыночную ставку, определённую на аукционе. После завершения реставрации и приёмки объекта городом арендная плата снижается до символического одного рубля за квадратный метр в год.

Дача Р. Павлова имеет богатую историю. Она была построена в период с 1912 по 1916 год, предположительно по проекту гражданского инженера Александра Ламагина. Название закреплено в честь первого владельца участка — крестьянина Родиона Павлова. В советское время уникальный особняк был национализирован, превращён в коммунальную квартиру для нескольких семей, а после Великой Отечественной войны оставался многоквартирным жилым домом до тех пор, пока не пришёл в упадок. Охранный статус объект получил в 2015 году, войдя в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

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Фото: Правительство Петербурга