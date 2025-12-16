В Калининском районе Петербурга выставили на троги здание бывшего института машиностроения

Объект 1904 года постройки не имеет обременений и не является объектом культурного наследия.

В Калининском районе выставлено на торги пятиэтажное историческое здание, ранее принадлежавшее институту машиностроения. Объект, расположенный на улице Жукова, оценён в 119 миллионов рублей. Об этом сообщает "Дом.РФ".

Объект 1904 года постройки не имеет обременений и не является объектом культурного наследия. Это даёт будущему владельцу полную свободу в выборе его дальнейшего использования. Благодаря своим конструктивным особенностям, в помещениях можно разместить офисный центр, гостиницу, образовательные учреждения или создать современное общественное и выставочное пространство.

Здание оказалось в федеральной собственности после того, как в 2011 году Санкт-Петербургский институт машиностроения был присоединён к Политехническому университету.

Приём заявок на участие в торгах завершится 13 июля, а сам аукцион состоится 17 июля.

Ранее мы сообщили о том, что здания ансамбля "Фабричный посёлок" в Красном Селе выставят на торги по программе "Рубль за метр".

Фото: "Дом.РФ"