В Петербурге открывается новый театр мюзикла и комедии на Типанова

В Московском районе Петербурга на улице Типанова 4 сентября открывается новый театр. Театр мюзикла и комедии (МиК) начнёт свою работу с премьеры мюзикла "12 стульев" в постановке заслуженного деятеля искусств Петербурга Андрея Носкова. Он же исполнит главную роль — Остапа Бендера.
Спектакль создан специально для новой площадки. Это оригинальная музыкальная постановка с 17 танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта. Вместе с Носковым на сцену выйдут Игорь Головин (Киса Воробьянинов) и Артём Буцук (отец Фёдор).
Театр расположен внутри нового архитектурного комплекса, спроектированного под руководством народного архитектора Никиты Явейна. Проект получил несколько градостроительных наград и вошёл в финал премии Urban Awards. Театр стал частью жилого квартала с фонтанами и прогулочными зонами.
Зал-трансформер рассчитан на 507 мест. Он может работать как классический театр, кинозал или зал варьете. В театре есть гардероб на 540 мест, буфеты и другие удобства.
До этого здание несколько месяцев работало в тестовом режиме как вторая сцена театра "Визави". Теперь это самостоятельный театр. Художественный руководитель Дмитрий Феоктистов рассказал, что репертуарный план продуман на 10 лет вперёд. В театре будут ставить позитивные, жизнеутверждающие спектакли, комедии и мюзиклы. Также планируют принимать постановки других коллективов и антрепризы.
Для премьерного мюзикла композитор Сергей Кузьмин написал 38 оригинальных композиций, хореограф Ирина Сатюкова поставила 17 танцевальных номеров, художник Иван Коклюшкин создал более 80 костюмов. Подготовка спектакля заняла более девяти месяцев.
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