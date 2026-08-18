В образовательных учреждениях Петербурга проходят учения по безопасности

В петербургских школах, колледжах и детских садах проходят всероссийские учения. Об этом 18 августа сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Один из сценариев: бывшие ученики решили свести счеты с учителем, злоумышленники хорошо знают бывшую школу и быстро оказываются в кабинете. В дело вступает Росгвардия, переговоры завершаются успешно. Такой детальный подход очень важен, поскольку все должны знать, как действовать немедленно.
Сегодня задача – отработать, насколько слаженно работают службы, которые задействованы в обеспечении безопасности детей, насколько четко происходят эти действия, как работает алгоритм, насколько он эффективен. И научиться сохранять спокойствие, правильно реагировать на ситуацию, и кто на каком месте должен находиться.
Александра Захарова, врио главы администрации Московского района
Всего в учениях участвуют 108,2 тыс. учебных заведений.
Ранее мы рассказывали о том, что на Верхнем Суздальском озере состоялись учения по спасению утопающих.
Фото: Piter.TV
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