В образовательных учреждениях Петербурга проходят учения по безопасности

Важен детальный подход, поскольку все должны знать, как действовать немедленно.

В петербургских школах, колледжах и детских садах проходят всероссийские учения. Об этом 18 августа сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Один из сценариев: бывшие ученики решили свести счеты с учителем, злоумышленники хорошо знают бывшую школу и быстро оказываются в кабинете. В дело вступает Росгвардия, переговоры завершаются успешно. Такой детальный подход очень важен, поскольку все должны знать, как действовать немедленно.

Сегодня задача – отработать, насколько слаженно работают службы, которые задействованы в обеспечении безопасности детей, насколько четко происходят эти действия, как работает алгоритм, насколько он эффективен. И научиться сохранять спокойствие, правильно реагировать на ситуацию, и кто на каком месте должен находиться. Александра Захарова, врио главы администрации Московского района

Всего в учениях участвуют 108,2 тыс. учебных заведений.

Ранее мы рассказывали о том, что на Верхнем Суздальском озере состоялись учения по спасению утопающих.

Фото: Piter.TV