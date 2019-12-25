Как служебные собаки проверяют суда в Петербурге

В результате выяснили, что кинологические расчеты работают четко – все учебные задачи были выполнены в срок.

На стоянке задержанных маломерных судов в Петербурге специалисты отработали действия при чрезвычайных ситуациях вместе со служебными собаками. В тренировке поучаствовали ГКУ "Агентство внешнего транспорта" и ООО "Безопасность судоходства", рассказали в городском комитете по транспорту 10 сентября.

В ходе учений Орхидея, Рэм и Осада проверили территорию и плавсредства на взрывчатые вещества, нашли целевые объекты в сложных условиях и отладили взаимодействие служб при сигнале тревоги. В результате выяснили, что кинологические расчеты работают четко – все учебные задачи были выполнены в срок.

Ранее на Piter.TV: в Пулково провели учения по тушению пожара на топливном складе.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга