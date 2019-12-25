В МВД поступили обращения из-за организации концертов Канье Уэста в Петербурге

Организаторов концертов Канье Уэста в Петербурге попросили проверить на мошенничество.

В полицию поступили обращения с просьбой проверить организаторов концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге на возможное мошенничество. Об этом сообщили источники РБК и ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника РБК, в полицию поступили 2 заявления. Их направили в Москву по месту регистрации организатора мероприятий. РБК направил запрос в МВД для получения официального комментария. Организацией выступлений Канье Уэста в России занималось агентство Say Agency. В августе компания объявила о проведении 2 концертов рэпера в Петербурге 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Стоимость билетов составляла от 9 тыс. до 160 тыс. руб.

Позднее "Газпром Арена" заявила, что не является организатором мероприятий и не заключала договор аренды площадки для выступлений. 29 сентября американское агентство Access Opera, являющееся партнером концертного тура Уэста, подтвердило отмену концертов в Петербурге.

Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".

Фото: сайт Say Agency