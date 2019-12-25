Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину против аллергии на пыльцу березы

Вакцина прошла все необходимые клинические испытания, показав высокий уровень переносимости.

Минздрав РФ зарегистрировал аллерговакцину "Аллергарда", разработанную отечественными учеными. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе министерства.

Вакцина предназначена для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Препарат также станет защитой и от сопутствующей перекрестной пищевой аллергии, ведь если организм реагирует на пыление березы, то существует вероятноть появления аллергии и на некоторые фрукты, например, яблоки.

В Минздраве отметили, что "Аллергарда" представляет собой новое поколение терапевтических средств от аллергии. Механизм действия вакцины строится на использовании рекомбинантного генно-инженерного антигена, который разработали на основе отдельных структурных компонентов натурального аллергена.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года прививки от менингококка, ротавируса и ветряной оспы станут обязательными в России.

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