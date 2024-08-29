Программу неонатального скрининга расширят с 2027 года

Минздрав пояснил, что обследования будут включены в госпрограмму с 2027 года.

Программу неонатального скрининга младенцев на российской территории расширят с 2027 года. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала заместитель министра здравоохранения страны Евгения Котова. Чиновница з профильного ведомства федерального правительства уточнила, что власти работают над тем, чтобы в программу государственных гарантий попала миодистрофия Дюшенна и еще пять сложных наследственных заболеваний. При их подтверждении дети обеспечиваются лекарственными препаратами за счет фонда "Круг добра". Подобные обследования планируется включить в скрининг уже с 2027 года. В списке появятся анализы болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В, болезнь Краббе.

Напомним, что с апреля 2026 года новорожденных детей в России врачи начали обследовать дополнительно на два заболевания: Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

В ГД рассказали о новых правилах сдачи донорской крови.

Фото: Piter.tv