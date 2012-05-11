Минздрав расширит перечень должностей для медсестер

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Российское министерство по здравоохранению расширило перечень должностей для медсестер и фельдшеров, добавив туда позицию участковой медсестры и заведующих ФАП. Подобные изменения вступят в законную силу с 1 сентября. Соответствующими сведениями поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на изученные документы.

В МИ объяснили, что для медсестер и фельдшеров стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если специалист имеет образование по лабораторной диагностике, тот он также может стать главным лаборантом.

Дополнительно чиновниками предусмотрена возможность у сотрудников занять должность медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры. Добавим, что главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при том условии, что он имеет степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. Для трудоустройства на рабочем месте в этой должности фельдшеры обязаны повышать квалификацию по соответствующей специальности не реже одного раза в каждые пять лет. Фельдшеры также могут заниматься лечебным делом.

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Фото: Piter.tv