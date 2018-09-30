Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации

Теперь у пациентов будет отслеживаться липидный профиль, появится осмотр у дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

Российское министерство по здравоохранению с первого сентября обновит порядок ведения карты учета диспансеризации. Соответствующие данные приводятся в документах профильного ведомства из федерального правительства, о чем сообщают журналисты информационного агентства "ТАСС". По данным СМИ, власти обяжут врачей в том числе вносить в диспансеризацию пациента информацию о липидном профиле. Последний будет оцениваться медицинскими работниками по холестерину ЛПВП (липопротеины высокой плотности), холестерину ЛПНП (липопротеины низкой плотности), холестерину ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридам.

Дополнительно специалистами будет оцениваться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца у человека. После прохождения второго этапа диспансеризации в медицинской карте гражданина будет отражен результат осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

Программу неонатального скрининга расширят с 2027 года.

Фото: Piter.tv