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Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации
Сегодня, 7:58
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Минздрав с 1 сентября обновит правила при проведении диспансеризации

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Теперь у пациентов будет отслеживаться липидный профиль, появится осмотр у дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

Российское министерство по здравоохранению с первого  сентября обновит порядок ведения карты учета диспансеризации. Соответствующие данные приводятся в документах профильного ведомства из федерального правительства, о чем сообщают журналисты информационного агентства "ТАСС". По данным СМИ, власти обяжут врачей в том числе вносить в диспансеризацию пациента информацию о липидном профиле. Последний будет оцениваться медицинскими работниками по холестерину ЛПВП (липопротеины высокой плотности), холестерину ЛПНП (липопротеины низкой плотности), холестерину ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицеридам.

Дополнительно специалистами будет оцениваться предтестовая вероятность ишемической болезни сердца у человека. После прохождения второго этапа диспансеризации в медицинской карте гражданина будет отражен результат осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты.

Программу неонатального скрининга расширят с 2027 года.

Фото: Piter.tv

Теги: диспансеризация, минздрав
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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