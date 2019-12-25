Ульянов ответил президенту Австрии на сравнение России с карликом

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление президента Австрии Александра Ван дер Беллена, назвавшего Россию "карликом, который ведет себя как гигант". Соответствующее обращение он опубликовал в соцсети X.
Дипломат задался вопросом, как австрийский лидер мог бы высказаться о своем государстве.
Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?
Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене
Российский политик также считает, что публичным деятелям перед выступлениями нужно тщательно подбирать слова. До этого посольство РФ в Австрии сообщило, что трех сотрудников диппредставительства объявили персонами нон грата.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал Россию угрозой для выборов в США.
Magnific (носит иллюстративный характер)
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