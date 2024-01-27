МИД: РФ жестко ответит на решение Вены объявить персонами нон грата трех дипломатов

Москва жестко ответит на решение властей из Вены объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 7 мая сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница заметила, что наше государство примет жесткие и болезненные для европейских партнеров меры в ответ на решение по сотрудникам дипломатических ведомств. Во внешнеполитическом ведомстве России выразили решительное осуждение таких недружественных, надуманных и политически мотивированных действий со стороны Вены. На этот раз под ударом оказались сотрудники посольства и постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
