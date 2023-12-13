Мария Захарова напомнила о планах Берлина по модернизации Вооруженных сил.

Новая военная стратегия Германии вызывает у Москвы сомнения в адекватности главы местного министерства по обороне Бориса Писториуса. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 7 мая сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница заметила, что

Мы ознакомились в тем, что было доступно в общественном пространстве, в публичном пространстве. По прочтении доступных интерпретаций рожденного в недрах руководимого им ведомства документа возникает сомнение, что его авторы и сам министр пребывают в здравом уме и твердой памяти. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

