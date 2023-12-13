  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:07
82
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД России усомнился в адекватности Писториуса из-за военной стратегии ФРГ

0 0

Мария Захарова напомнила о планах Берлина по модернизации Вооруженных сил.

Новая военная стратегия Германии вызывает у Москвы сомнения в адекватности главы местного министерства по обороне Бориса Писториуса. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 7 мая сделала официальный представитель министерства по иностранным делам России Мария Захарова. Чиновница заметила, что

Мы ознакомились в тем, что было доступно в общественном пространстве, в публичном пространстве. По прочтении доступных интерпретаций рожденного в недрах руководимого им ведомства документа возникает сомнение, что его авторы и сам министр пребывают в здравом уме и твердой памяти.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала кровавым пиаром заявления Зеленского о перемирии.

Фото и видео: МИД России

Теги: борис писториус, германия, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии