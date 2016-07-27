В России началось производство отечественной линзы "Ясень" для лечения катаракты

Изделие производится на базе НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова. Установка линзы доступна гражданам бесплатно по программе госгарантий. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год.

В России начали производство уникальной отечественной интраокулярной линзы "Ясень", которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Об этом сообщили в Минздраве России. Изделие выпускается на базе НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова.

В министерстве отметили, что установка линзы доступна гражданам России бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Запуск серийного производства повысит доступность высокотехнологичной офтальмохирургической помощи и укрепит технологический суверенитет страны в офтальмологии.

Линза, предназначенная для имплантации после удаления помутневшего хрусталика, превосходит по качеству стандартные монофокальные модели. Ее установка позволяет решить комплекс задач по коррекции зрения, существенно повышая качество жизни пациентов любого возраста. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Для людей с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза дает способность глазу фокусироваться на разных расстояниях.

Медицинское изделие прошло полный цикл клинических испытаний и готово к широкому применению в медицинской практике. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. В рамках дальнейшего развития производственные мощности планируется нарастить вдвое — до 25 тысяч единиц в год.

