Смольный наградил 64 деятеля культуры Петербурга

Всего наград были удостоены 64 петербуржца. Среди отмеченных — художественный руководитель Театра комедии имени Акимова Татьяна Казакова, композитор Сергей Екимов, а также творческие коллективы "Балтийского дома", ТЮЗа и Музыкального театра имени Шаляпина.

Губернатор Александр Беглов вручил сегодня, 27 мая, премии правительства Северной столицы в области культуры и искусства за 2025 год, знаки отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" и благодарности главы города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Лауреатами 12 премий правительства города в десяти номинациях стал 41 петербуржец. Всего наград удостоились 64 человека.

За вклад в развитие театрального искусства премией отметили художественного руководителя Театра комедии имени Н. П. Акимова Татьяну Казакову. За выдающиеся заслуги в области композиторского искусства наградили заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Екимова.

Среди награжденных — творческие коллективы театра "Балтийский дом", Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева, Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, а также творческий коллектив "Петербург-концерта" за музыкальный проект "Наводнение.1824". Знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" наградили писателя, краеведа, почетного гражданина Адмиралтейского района Татьяну Соловьеву.

Беглов обратился к награжденным и отметил, что в зале собрались настоящие таланты, цвет петербургской культуры. Их труд и творчество позволяют городу носить высокое звание культурной столицы. Петербург — пространство живого творчества, где великие традиции соединяются с современными направлениями искусства. Губернатор подчеркнул, что власти делают все, чтобы культура города процветала и развивалась, а премии являются знаком признания заслуг, верности профессии и великому городу.

