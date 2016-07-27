В Петербурге обновили проект застройки северного намыва Васильевского острова

В Петербурге представили обновленный проект застройки северного намыва Васильевского острова. Главной особенностью новой концепции может стать четырехкилометровая набережная вдоль воды, которая объединит прогулочные зоны, озеленение и жилые кварталы.
Скорректированный эскиз обсудили на заседании Градостроительного совета. Главный архитектор Петербурга Павел Соколов сообщил, что проект доработали после изменений в Генеральном плане и правилах землепользования. Теперь особое внимание уделяют первой линии застройки, которая будет формировать вид города со стороны Финского залива. Девелопер отметил, что под зеленые зоны отвели 23 гектара, а между жилыми кварталами и ЗСД появится парк.
На территории площадью 163 гектара планируют построить крупный жилой район почти на 90 тысяч квартир, школу на 4 тысячи мест, детские сады, поликлинику, больницу и музей. Архитекторы также предложили создать деловой центр необычной биоморфной формы. Сейчас проект направлен на дальнейшее рассмотрение в Смольный.
Фото: КГА
