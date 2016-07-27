В Петербурге обновили проект застройки северного намыва Васильевского острова

Первая линия вдоль воды может растянуться на четыре километра. На территории площадью 163 гектара планируют построить жилой район почти на 90 тысяч квартир, школу на 4000 мест, детские сады, поликлинику, больницу и музей.

В Петербурге представили обновленный проект застройки северного намыва Васильевского острова. Главной особенностью новой концепции может стать четырехкилометровая набережная вдоль воды, которая объединит прогулочные зоны, озеленение и жилые кварталы.

Скорректированный эскиз обсудили на заседании Градостроительного совета. Главный архитектор Петербурга Павел Соколов сообщил, что проект доработали после изменений в Генеральном плане и правилах землепользования. Теперь особое внимание уделяют первой линии застройки, которая будет формировать вид города со стороны Финского залива. Девелопер отметил, что под зеленые зоны отвели 23 гектара, а между жилыми кварталами и ЗСД появится парк.

На территории площадью 163 гектара планируют построить крупный жилой район почти на 90 тысяч квартир, школу на 4 тысячи мест, детские сады, поликлинику, больницу и музей. Архитекторы также предложили создать деловой центр необычной биоморфной формы. Сейчас проект направлен на дальнейшее рассмотрение в Смольный.

Фото: КГА