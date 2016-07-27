Из Ленинградского зоопарка на новую площадку переведут лишь часть животных

Из Ленинградского зоопарка на новую площадку планируют перевести лишь часть животных, в основном крупных. Глава комитета по инвестициям Иван Складчиков подчеркнул, что старый зоопарк продолжит работу, так как является объектом культурного наследия.

Инвестиционный проект зоопарка в Приморском районе Санкт-Петербурга предполагает строительство культурного центра, образовательного пространства для детей и другой инфраструктуры. Об этом в интервью РБК Петербург сообщил глава городского комитета по инвестициям Иван Складчиков. Новая площадка фактически станет вторым зоопарком города, поскольку из Ленинградского зоопарка туда планируется перевести лишь часть животных.

По словам Складчикова, на территории второго зоопарка также могут появиться развлекательные зоны, рестораны и общественные пространства. Многие считают, что строительство нового зоопарка — это переезд действующего старейшего Ленинградского зоопарка в новое место, но это не так. Сейчас рассматривается вариант создания второй дополнительной площадки, где будет не только зоопарк, но и большой культурный центр, обучающий центр для детей и другая инфраструктура.

Городские власти пока не рассматривают иных сценариев развития Ленинградского зоопарка, кроме его дальнейшей работы даже после открытия новой площадки в Приморском районе. В комитете не подтвердили информацию о размещении зоопарка в Юнтолово. Концепция пока обсуждается.

Складчиков заключил, что большие животные и большие вольеры, скорее всего, переедут на новую площадку. В старом зоопарке останутся небольшие объекты, образовательные центры, возможно, террариумы. Там ничего нельзя строить, потому что это территория объекта культурного наследия, и это накладывает определенные ограничения. Зоопарк не может развиваться на старом месте, а развивать его нужно.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк показал мощный рык льва Адама в его 20-й день рождения.

Фото: pxhere