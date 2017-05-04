Ленинградский зоопарк показал мощный рык льва Адама в его 20-й день рождения

В Ленинградском зоопарке отметили день рождения льва Адама: 10 мая ему исполнилось 20 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка опубликовали звуковую загадку, в которой именно Адам издавал свой мощный рык.
Мы решили показать вам, дорогие подписчики, какой у него мощный голос.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Для именинника подготовили подарок: бочку, обёрнутую крафтовой бумагой, и сочное мясо, спрятанное в картонной коробке. Сюрприз с любовью украсили сотрудники отдела "Хищные млекопитающие". Лев Адам остался доволен поздравлением.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
