Ленинградский зоопарк показал мощный рык льва Адама в его 20-й день рождения

​​​​​​​Голосистому хищнику подарили бочку с сюрпризом и сочное мясо в картонной коробке.

В Ленинградском зоопарке отметили день рождения льва Адама: 10 мая ему исполнилось 20 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка опубликовали звуковую загадку, в которой именно Адам издавал свой мощный рык.

Мы решили показать вам, дорогие подписчики, какой у него мощный голос. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Для именинника подготовили подарок: бочку, обёрнутую крафтовой бумагой, и сочное мясо, спрятанное в картонной коробке. Сюрприз с любовью украсили сотрудники отдела "Хищные млекопитающие". Лев Адам остался доволен поздравлением.

Ранее Piter.TV сообщал, что состоялась первая встреча манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк