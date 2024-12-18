Уже не котёнок: манул Шу из Ленинградского зоопарка празднует день рождения

Любимая игрушка именинника — самая сложная конструкция, а из тренингов он освоил команды "зайка" и приучен к весам.

Ленинградский зоопарк сообщил о трёхлетии манула по кличке Шу. В честь дня рождения сотрудники поделились тремя малоизвестными фактами о питомце.

Во-первых, котёнок окончательно превратился во взрослого манула — у него сформировались характер и повадки. Теперь Шу стал похож на своего отца Свэна и готов в любой момент "подраться" с тем, кто приблизится к двери его вольера.

Во-вторых, именинник очень любит сложные игрушки: чем больше усилий нужно приложить, чтобы разобрать конструкцию, тем интереснее ему. В-третьих, Шу успешно проходит тренинги: он умеет заходить на весы для взвешивания, следовать за тренером, вставать к барьеру боком и выполнять команду "зайка".

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк