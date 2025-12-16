Студентка и её приятель по заданию куратора забрали у петербурженки 30 млн рублей

Молодые люди под видом сотрудников правоохранительных органов обманули женщину.

Полицейские задержали двух пособников телефонных мошенников, которые под видом представителей правоохранительных органов похитили у жительницы Петербурга 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В начале мая текущего года по заданию анонимного куратора 19-летняя студентка и 28-летний житель Пермского края приехали к потерпевшей. Под предлогом декларирования денежных средств они забрали у женщины 30 000 000 рублей. Похищенное фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек.

В ходе обысков по месту жительства задержанных оперативники изъяли мобильный телефон с доказательственной информацией и сумку, в которой передавались деньги. В отношении 28-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его 19-летняя подельница — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются соучастники и другие эпизоды противоправной деятельности.

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Фото: PIter.TV