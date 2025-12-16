Оборот гостиниц и предприятий общепита Петербурга вырос на 38%

В рамках еженедельного радиообращения губернатор Александр Беглов сообщил, что финансово-экономическое положение Петербурга остаётся стабильным. По его словам, развитие города идёт поступательно. Свежие данные Петростата дают повод для гордости.
За период с января по май оборот предприятий Петербурга вырос на 6%. Особенно высокие показатели продемонстрировали гостиницы и организации общественного питания — их оборот увеличился на 38%. Беглов также отметил сохранение тенденции промышленного роста. За первые пять месяцев года индекс промышленного производства вырос на 5%, а в обрабатывающих отраслях прирост составил почти 6%. В завершение губернатор подчеркнул, что такие результаты закрепляют за Петербургом статус лидера в сфере передовых производств, современных технологий, науки и образования.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб под колесами Kia на КАД Петербурга.
Фото: пресс-служба РАД
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