В воскресенье в Петербурге ожидаются грозы и до +24

В субботу в Петербурге будет облачно, дождливо и тепло.

В субботу, 15 августа, погоду в Петербурге будет определять тёплый атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В первой половине дня пройдут дожди, ожидается облачная погода. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, в Ленобласти — до +18…+23. Ветер южный, 1–6 м/с.

В воскресенье осадки продолжатся, днём возможны грозы. Ночью +13…+15, днём +22…+24. По словам главного синоптика Александра Колесова, на следующей неделе температура останется на уровне +20 градусов и выше, говорить о похолодании пока рано.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)