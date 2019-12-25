Во дворе Гостинки пройдёт фестиваль памяти "Кинофорум. Цой жив"

В Петербурге вспоминают Виктора Цоя.

В Петербурге вспоминают Виктора Цоя. 15 августа исполняется 36 лет со дня трагической гибели музыканта. Вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что тогда, в 1990 году, даже детям было понятно — мир потерял большого артиста. Цой ушёл на пике популярности: его песни звучали из каждого магнитофона, их пели под гитару в каждом дворе.

Годы не ослабили любовь к его творчеству — сегодня песни Цоя исполняют на стадионных концертах группы "Кино", собирая новое поколение слушателей. Могила музыканта на Богословском кладбище стала местом паломничества для поклонников из разных городов и стран.

Сегодня вечером во дворе Гостиного Двора пройдёт концерт-фестиваль "Кинофорум. Цой жив". Также в "Севкабеле" проведут ночную экскурсию по выставке-байопику, посвящённой Цою.

Ранее Пиотровский в день рождения Цоя вспомнил о влиянии его музыки на поколения.