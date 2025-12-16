Пиотровский в день рождения Цоя вспомнил о влиянии его музыки на поколения

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился воспоминаниями о том, как в детстве слушал "Группу крови" и "Хочу перемен". Он назвал фронтмена "Кино" культурным феноменом, сформировавшим взгляды целого поколения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в день рождения Виктора Цоя опубликовал в своём Telegram-канале пост, посвящённый памяти легендарного музыканта. Ему 21 июня исполнилось бы 64 года.

Пиотровский признался, что ему было всего восемь лет, когда Цой ушёл из жизни, но он уже тогда слушал и любил его музыку. Песни "Группа крови", "Хочу перемен!", "Звезда по имени Солнце" звучали из каждого приёмника на улице, их пели под гитару. По словам вице-губернатора, Цой стал культурным феноменом, который своим творчеством сформировал взгляды целого поколения.

В Петербурге имя Виктора Цоя связано с рядом знаковых мест, включая котельную "Камчатка" на улице Блохина, где он работал кочегаром и создавал свои бессмертные хиты. Сегодня это здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения и работает как клуб-музей. Поклонники также приносят цветы к памятнику на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, к мемориальной доске на доме №114 по проспекту Ветеранов, где жил музыкант, и на Богословское кладбище.

Мошенники стали формировать списки для "капремонта" и похищать аккаунты на "Госуслугах".

Фото: Telegram/Борис Пиотровский