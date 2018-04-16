Памфилова обсудила с петербургскими избиркомами подготовку к выборам

В Петербурге прошла встреча главы ЦИК с членами городских избирательных комиссий.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова провела рабочую встречу с членами петербургских избирательных комиссий.

О встрече сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем канале в Max. Участники обсудили подготовку к предстоящим выборам в Петербурге, организацию избирательного процесса и вопросы обеспечения прозрачности голосования.

Также стороны рассмотрели взаимодействие региональных избирательных комиссий с федеральным центром. Ранее в Смольном состоялась встреча Эллы Памфиловой с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время переговоров обсуждалась подготовка города к выборам, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге представили первый в мире учебник по социальной архитектуре.

Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт‑Петербурга