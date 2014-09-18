Экс-министр обороны Украины призвал к мобилизации женщин

Алексей Резников заметил, что говорит о неизбежности такого решения.

Киевский режим должен принять такие законы, согласно которым на территории страны будет введена обязательная мобилизация женщин. Соответствующее заявление журналистам из местного издания "Инсайдер" сделал бывший министр по обороне Украины Алексей Резников. Иностранный чиновник, что ближайшим государством по степени угроз для Украины является Израиль. В еврейской стране на Ближнем Востоке женщины служат а армии также, как и мужчины. По мнению эксперта, женщины могут находиться в рядах ВС не только в качестве медицинского персонала.

Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, что военная общая обязанность относится ко всем гражданам Украины. Женщины должны служить в армии, должна быть обязательная мобилизация всех. И тогда мы увеличим мобилизационный ресурс двое. Алексей Резников, экс-глава Минобороны Украины

Напомним, что украинский военнослужащий из 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов предложил общественности мобилизовать женщин, у которых нет детей. По его словам, подобная мобилизация на Украине неизбежна.

Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины.

Фото: YouTube / ЖВЛ