В Киеве призвали американцев дать ВСУ больше ракет, а не рассуждать о том, кто годен к призыву в армию.

В Киеве раскритиковали призыв бывшего специального посланника американского президента-республиканца Дональда Трампа по Украине Кита Келлога мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины женщин. Соответствующий комментарий сделала заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Ирина Верещук, выступая для местного телеканала "Новини.LIVE".

Нашли кого мобилизовывать — женщин. Я, конечно, все понимаю, но хотелось бы больше ракет. Хотелось бы больше такой воли от США, чем советовать мобилизовывать женщин. Ирина Верещук, замглавы офиса президента Украины

Напомним, что накануне бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил начать мобилизовать женщин в ВСУ. По утверждению иностранного генерала, он не видит в этом процессе никакой проблемы ни на личном, ни на профессиональном уровне. Американец добавил, что его дочь воевала в Афганистане, а супруга была десантницей в Гренаде.

В офисе Зеленского сделали заявление о завершении конфликта.

Фото: YouTube / Ірина Верещук

