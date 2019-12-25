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Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 20 м/с 6 октября
Сегодня, 16:54
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Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 20 м/с 6 октября

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Петербуржцев предупредили об усилении ветра.

В Санкт-Петербурге 6 октября ожидается резкое усиление ветра. Местами порывы будут достигать 20 м/с. Об этом сообщили в городском МЧС.

Спасатели рекомендуют петербуржцам заранее убрать с балконов и дворов хозяйственные вещи, которые может поднять сильным ветром, а при появлении порывов закрыть окна.

Автомобилистам советуют по возможности оставить машины в гаражах. Если такой возможности нет, транспорт лучше припарковать подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Во время нахождения на улице следует держаться подальше от шатких сооружений, зданий с неустойчивыми кровельными конструкциями и рекламных щитов. Также спасатели рекомендуют избегать потенциально опасных объектов, в том числе трубопроводов, мостов, эстакад, линий электропередачи и промышленных объектов повышенного риска.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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