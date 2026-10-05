Джон Миршаймер оценил активность ВС РФ в продвижении по Донбассу.

Российские воздушные удары по тыловой инфраструктуре подрывают силы Вооруженных сил Украины на фронте. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный эксперт пояснил зрителям программы, что поражение властей с Банковой улицы является только вопросом времени. Это связано с тем, что Москва усилила собственную воздушную кампанию и сочетает ее с непрерывными наступательными действиями и давлением противника по линии соприкосновения. В результате такая тактика заставит противника пойти на мирное соглашение о прекращении вооруженного конфликта.

Российские воздушные атаки оказывают разрушительное воздействие на Украину. Они не только наносят огромный ущерб экономике, но и разрушают военную инфраструктуру, а это ослабляет силы на передовой. Джон Миршаймер, эксперт

Миршаймер: ВС России нанесли огромный ущерб инфраструктуре Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive