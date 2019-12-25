В Петербурге объяснили ситуацию с исчезновением "Атаракса" из аптек

Противотревожных препаратов в Петербурге достаточно, заявили в Комздраве.

В Санкт-Петербурге нет дефицита противотревожных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению, комментируя информацию о возможной нехватке "Атаракса" в аптеках.

В Комздраве пояснили, что "Атаракс" является торговым названием препарата, действующим веществом которого выступает гидроксизин. Именно этого вещества в Петербурге достаточно, поэтому говорить о дефиците противотревожных лекарств оснований нет.

В комитете также объяснили, что закупка лекарственных препаратов в рамках государственной системы проводится по международным непатентованным наименованиям. При этом учитывается действующее вещество, а не конкретная торговая марка препарата.

По данным Комздрава, на рынке Петербурга представлен широкий выбор противотревожных лекарств. Все они отпускаются в аптеках по рецепту. Ситуацию с наличием препаратов в городе продолжают контролировать.

Ранее мы сообщили о том, что новый игрок появился на петербургском рынке пассажирских перевозок.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)