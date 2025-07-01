Москва по этому показателю занимает третье место.

Санкт‑Петербург укрепил статус одного из самых благополучных регионов страны, возглавив рейтинг по минимальному уровню бедности. Об этом 17 ноября сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Он отметил, что доля жителей, находящихся за чертой бедности, составила всего 3,2%. В числе лидеров также оказались регионы, разделившие вторую строчку рейтинга, — Татарстан, Ямало‑Ненецкий и Чукотский автономные округа. Москва расположилась на третьем месте, а Ленинградская область — на шестом.

Динамика снижения бедности в Петербурге за последние годы выглядит особенно внушительно. Показатель сократился более чем вдвое — с 6,6% семь лет назад до нынешних 3,2%. Благодаря комплексу социальных и экономических мер из категории малоимущих за этот период вышли порядка 180 тыс. горожан.

Зырянов выразил уверенность в том, что достигнутые позиции удастся удержать. Согласно его прогнозам, по итогам 2026 года Северная столица сможет сохранить лидерство по этому важному социальному показателю.

Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в Петербурге в июле приблизилась к 128 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV