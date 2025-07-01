Санкт‑Петербург укрепил статус одного из самых благополучных регионов страны, возглавив рейтинг по минимальному уровню бедности. Об этом 17 ноября сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.
Он отметил, что доля жителей, находящихся за чертой бедности, составила всего 3,2%. В числе лидеров также оказались регионы, разделившие вторую строчку рейтинга, — Татарстан, Ямало‑Ненецкий и Чукотский автономные округа. Москва расположилась на третьем месте, а Ленинградская область — на шестом.
Динамика снижения бедности в Петербурге за последние годы выглядит особенно внушительно. Показатель сократился более чем вдвое — с 6,6% семь лет назад до нынешних 3,2%. Благодаря комплексу социальных и экономических мер из категории малоимущих за этот период вышли порядка 180 тыс. горожан.
Зырянов выразил уверенность в том, что достигнутые позиции удастся удержать. Согласно его прогнозам, по итогам 2026 года Северная столица сможет сохранить лидерство по этому важному социальному показателю.
Ранее мы сообщали, что средняя зарплата в Петербурге в июле приблизилась к 128 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все