Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России

По словам главы правительства, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в стране. Об этом он рассказал на стратегической сессии "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан".

По словам главы правительства, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%. Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденными главой государства национальными целями развития к 2030 году этот показатель должен быть ниже 7%. Мишустин добавил, что правительство продолжит работу по повышению благополучия людей.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет дополнительную поддержку регионам.

Видео: Правительство России