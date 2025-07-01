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Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России

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По словам главы правительства, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в стране. Об этом он рассказал на стратегической сессии "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан".

По словам главы правительства, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%. Он подчеркнул, что в соответствии с утвержденными главой государства национальными целями развития к 2030 году этот показатель должен быть ниже 7%. Мишустин добавил, что правительство продолжит работу по повышению благополучия людей.

Ранее мы сообщали, что правительство окажет дополнительную поддержку регионам.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, уровень бедности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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