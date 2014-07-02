Правительство окажет дополнительную поддержку регионам

Мишустин отметил, что власти будут делать все необходимое для повышения качества жизни граждан на всей территории РФ.

Правительство России окажет дополнительную поддержку регионам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, на реализацию программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя выделят дополнительно 3 млрд рублей. Кроме того, Кемеровская область получит порядка 2,7 млрд рублей для решения социально значимых задач для жителей Кузбасса. Мишустин отметил, что власти будут делать все необходимое для повышения качества жизни граждан на всей территории страны.

Ранее Мишустин заявил, что России нужно больше научных решений.

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