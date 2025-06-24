  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:46
121
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: России нужно больше научных решений

0 0

По его словам, это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов.

России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии отечественной науки.

По его словам, это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов. Мишустин подчеркнул, что всем ключевым направлениям нужно больше новейших решений.

А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с с вице-президентом ЮАР.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, научные решения, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии