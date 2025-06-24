Мишустин: России нужно больше научных решений

По его словам, это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов.

России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии отечественной науки.

По его словам, это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов. Мишустин подчеркнул, что всем ключевым направлениям нужно больше новейших решений.

А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел встречу с с вице-президентом ЮАР.

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