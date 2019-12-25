Москва сейчас находится в числе ведущих экономик мира по паритету покупательной способности. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По данным от главы государства, товарооборот между странами сообщества и Россией вырос почти на треть за первые восемь месяцев 2026 года. Изменения касаются упора на неэнергетические и инновационные позиции. Для сравнения, политический лидер из Москвы уточнил, что с государствами АСЕАН совокупный оборот России за последние десять лет увеличился почти на 60 процентов. Сейчас в Кремле считают, что Азиатско-Тихоокеанский регион считается одним из локомотивов глобального развития. Он демонстрирует позитивную динамику и устойчивые темпы укрепления производственного, технологического и логистического потенциала.

Упомяну также о расширяющейся сети преференциальных соглашений стран региона с Евразийским экономическим союзом, в который входят Россия и наши ближайшие соседи. Совокупный экономический рост участников АТЭС по прогнозам в текущем году составит 4,8% Владимир Путин, президент России

Путин заявил, что ждёт большой пользы от встречи с Си Цзиньпином и Трампом.

Фото: официальный сайт президента России