Глава РФ объяснил, в чем заключается польза от АТЭС.

Российский президент Владимир Путин ожидает большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Глава государства указал на необходимость диалога на международном уровне. Он привел площадку АТЭС в качестве примера отличной его организации, так как мероприятие предоставляет возможности для конструктивного общения на всех уровнях, включая лидеров ведущих экономических систем мира.

... Которые могут за одним столом обменяться мнениями, решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития. Владимир Путин, президент России

Путин заявил о неспособности санкций сокрушать экономики.

Фото: официальный сайт президента России