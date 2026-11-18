Санкции все еще имеют сдерживающий эффект, однако сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая в рамках торжественных мероприятий в АТЭС. Ранее глава государства прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где в период с 18 по 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны.
Владимир Путин, президент России
Политический лидер из Москвы считает, что примером тому стали провалившиеся попытки коллективного Запада изолировать Россию. В результате страна столкнулась с беспрецедентным "санкционным прессингом" и стала мировым рекордсменом по числу введенных недружественными государствами карательных мер. Однако, по словам Владимира Путина, Россия достойно прошла через все эти испытания.
Путин: Ввод европейских войск на Украину возобновит войну.
Фото: официальный сайт президента России
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