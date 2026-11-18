Президент России указал на успешное прохождение страны через западные испытания.

Санкции все еще имеют сдерживающий эффект, однако сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая в рамках торжественных мероприятий в АТЭС. Ранее глава государства прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где в период с 18 по 19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны. Владимир Путин, президент России

Политический лидер из Москвы считает, что примером тому стали провалившиеся попытки коллективного Запада изолировать Россию. В результате страна столкнулась с беспрецедентным "санкционным прессингом" и стала мировым рекордсменом по числу введенных недружественными государствами карательных мер. Однако, по словам Владимира Путина, Россия достойно прошла через все эти испытания.

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Фото: официальный сайт президента России