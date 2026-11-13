Президент России указал на риски, к которым мир ведет внешняя политика Евросоюза.

Любой ввод иностранных войск на украинскую территорию после заключения мира между Москвой и Киевом спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Кремля их присутствие неприемлемо. Соответствующий комментарий российский президент Владимир Путин дал американским переговорщикам, специальному посланнику президента-республиканца Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и зятю лидера Белого дома Джареду Кушнеру на официальной встрече. Глава нашего государства уточнил, что для руководства неприемлемо присутствие иностранных войск на Украине.

Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть конфликт тут же возобновится. Владимир Путин, президент России

В России заметили, что вашингтонская администрация предлагает договориться об инструментах обеспечения безопасности в европейском регионе в целом. Однако европейские элиты говорят о том, что добиться этого можно только после завершения украинского кризиса. Однако после достижения мира представители ЕС намерены вводить на украинскую землю собственные военные контингенты.

Путин прокомментировал строительные планы РСФ цитатой из песни Высоцкого.

Фото и видео: официальный сайт президента России