Путин прокомментировал строительные планы РСФ цитатой из песни Высоцкого

Российский президент Владимир Путин отреагировал фразой "Где деньги, Зин?" из песни исполнителя Владимира Высоцкого на риски в связи с планами Российского спортивного фонда (РСФ) оплачивать строительство. Глава государства уточнил, что отсутствие прямого поступления финансирования в адрес профильных федераций лично его настораживает тем, что формирует для отрасли угрозы по непрозрачному предоставлению денежных средств федерациям спорта.

Они там из этого фонда (РСФ - ред.) собираются из этого фонда всякие строительные проекты финансировать. Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты - "Где деньги, Зин?" - сразу возникает сакраментальный вопрос. Владимир Путин, глава России

Напомним, что политический лидер не впервые обращается к композиции Владимира Высоцкого "Диалог у телевизора". В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию он фразой "Где деньги, Зин?" прокомментировал ситуацию, связанную с уровнем реальных зарплат отечественных ученых.

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Фото и видео: официальный сайт президента России