Стороны затронули вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества, в том числе возможное строительство газопровода между Россией и Ираном.

Президент России Владимир Путин 5 ноября провел в Кремле встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Визит заранее не анонсировали. Иранский представитель передал российскому лидеру послание верховного руководителя страны Моджтабы Хаменеи. За три дня до этого Путин и Резаи уже общались по телефону.

Подробности переговоров официально раскрыли не полностью. При этом, по сообщениям СМИ со ссылкой на иранскую сторону, стороны затронули вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества, в том числе возможное строительство газопровода между Россией и Ираном.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" связывают активизацию контактов Москвы и Тегерана с обострением ситуации вокруг Ирана и действиями США в регионе. По их оценке, стороны могут обсуждать разные варианты дальнейшего развития событий — от дипломатического урегулирования при возможном посредничестве России до нового витка военного противостояния.

В публикации канала также обращают внимание на внутриполитическую ситуацию в США и предстоящую смену состава Конгресса. Авторы предполагают, что американская администрация может учитывать политические сроки при принятии решений по иранскому вопросу.

Достигнутые договоренности традиционно останутся за закрытыми дверями, однако отношения сторон проверены временем: мы это видим и по многозначительным благодарностям персов в адрес Москвы, и по корням "Герани". Думается, что и в этот ответственный момент стороны найдут, как поддержать друг друга. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт Президента России