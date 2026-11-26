Операцию в Армении курировал коллега из команды Михаила Мосояна.

Специалист Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Михаил Мосоян дистанционно удалил раковую опухоль. Хирург находился в Китае, а пациент и роботизированная система были в Ереване. Об этом 26 ноября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Если амплитуда моих движений достаточно свободная и я знаю, где она начинается и где заканчивается, – там эту амплитуду я уменьшил насколько возможно, приблизил картину. И чем меньше амплитуда, тем меньше эта инерция. Михаил Мосоян, руководитель Центра роботической хирургии

Операцию в Армении курировал коллега из команды Михаила Мосояна. Он планировал подключиться, если связь пропадет.

Такие вмешательства хотели проводить и ранее, но слабый сигнал не давал нормально работать. Машина остается лишь исполнителем.

Ранее на Piter.TV: хирурги в Петербурге спасли пациентку с 15-сантиметровым тромбом.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"