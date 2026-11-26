Специалисты рассказали о пополнении в столичном зоосаде.

Московский зоопарк впервые на российской территории получил потомство от хохлатых гокко - редкого вида птиц, занесенного в Международную Красную книгу. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы столичного учреждения.

Это первый случай появления потомства редкого вида в зоопарках нашей страны. Два птенца появились на свет в начале августа. Сейчас посетители могут увидеть их в левом крыле павильона "Дом птиц", расположенном на Старой территории. Птенцы поселились в соседнем со своими родителями вольере. пресс-служба столичного зоосада

Изначально при рождении птенцы весили чуть больше 100 граммов каждый. Ихпол пока не известен. Через несколько часов после вылупления птенцов перевели в брудер, там российские орнитологи постепенно меняли температурный режим. Птенцов плавно подготавливали к переводу в отдельный вольер. Далее малышей переселили в неэкспозиционный вольер со специальными условиями. А спустя несколько месяцев, когда гокко окрепли, их перевели в экспозиционный вольер. В текущий момент птенцы питаются тем же, чем и взрослые птицы. Речь идет о вареной крупе, твороге и сверчках. Также птенцы употребляют специализированный комбикорм для диких птиц. Дополнительно малышам дают нарезанные листья салата айсберг, овощи, измельченные на терке, а также яблоки, грушу, киви, банан и папайю.

Известно, что хохлатые гокко обитают в тропических лесах Южной Америки. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как уязвимый. Взрослые особи весят около 3,5 килограммов. Сейчас клювы птенцов гокко в Московском зоопарке понемногу начинают приобретать желтый цвет, свойственный взрослым особям.

Макаку из Ленинградского зоопарка хотят отправить в другой город.

Фото и видео: Пресс-служба Московского зоопарка, Telegram / ТАСС