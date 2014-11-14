Енисейского пенсионера осудили за незаконную рыбалку на полмиллиона

Также сотрудники полиции изъяли у браконьера незарегистрированное нарезное огнестрельное оружие.

Приговор вынесен 75-летнему жителю Енисейского округа, незаконно добывшему краснокнижную рыбу на полмиллиона рублей. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы регионального управления МВД по Красноярскому краю. Оперативники пояснили, что в августе 2025 года местный житель из деревни Сергеево использовал сплавную сеть и самоходное плавательное средство для того, чтобы незаконно выловить из водоема пять стерлядей и одного сибирского осетра. Пенсионер разделал рыбу на сегменты и заморозил для дальнейшего употребления в пищу. Полицейские изъяли рыбу и сети у подозреваемого. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей, 100 из которых пенсионер возместил на добровольной основе.

В отношении мужчины сейчас ведутся уголовные дела по части 1 статьи 222, пункту "б" части 1 статьи 256 и части 1 статьи 258.1 УК РФ. Речь идет о статьях за незаконную добычу водных биологических ресурсов, а также нелегальном хранении, добыче и перевозке особо ценных водно-биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу. В целях возмещения материального ущерба государства на машину любителя рыбалки стоимостью более 500 тысяч рублей наложен арест. По решению Енисейского районного суда мужчина получил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в размере одного года с возмещением суммы ущерба.

